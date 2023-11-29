Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية هنغاريا: الناتو لن يناقش في القمة المقبلة في 2024 انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (سبوتنيك)

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناتو: نتوقع من تركيا والمجر التصديق على عضوية السويد في الحلف شمال الأطلسي
lebanon 24
29/11/2023 15:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية مع وزير خارجية إسبانيا
lebanon 24
29/11/2023 15:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": هنية يستقبل وزير الخارجية الإيرانية ويناقشان التطورات السياسية والميدانية والهدنة المؤقتة
lebanon 24
29/11/2023 15:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المجري: بودابست ضد التسرع الأوروبي في ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروربي (الشرق)
lebanon 24
29/11/2023 15:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:14 | 2023-11-29
08:02 | 2023-11-29
07:43 | 2023-11-29
07:42 | 2023-11-29
07:38 | 2023-11-29
07:32 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24