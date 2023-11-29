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بلينكن: واشنطن ستركز على فعل كل ما بوسعها في الأيام المقبلة لتمديد الهدنة في غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:35
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