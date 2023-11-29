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الشامي: ملاحظات بعض الوزراء لم يكن لها علاقة بقانون إعادة هيكلة المصارف وهو نص بوضوح على توزيع المسؤوليات

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:51
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ارجاء البند المتعلق باعادة تنظيم وهيكلة المصارف لمزيد من الدرس وابداء الملاحظات ومن المتوقع أن تعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع علما ان نائب رئيس الحكومة كان اشار الى ضرورة اقراره قريباً
lebanon 24
29/11/2023 15:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة هيكلة المصارف: مَنْ سيستمر ومَنْ سيُقفل أبوابه؟
lebanon 24
29/11/2023 15:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المصارف ترفض مشروع قانون الهيكلة قبل عرضه على مجلس الوزراء
lebanon 24
29/11/2023 15:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الشامي: كنت أتمنى أن يقر قانون اعادة الهيكلة اليوم ولا يمكن تأجيل كل شيء الى حين اقرار كل القوانين الاصلاحية
lebanon 24
29/11/2023 15:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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