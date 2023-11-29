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القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن نتنياهو: أي خبر عن صفقة رهائن تؤدي إلى نهاية الحرب هو "خبر كاذب" (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:58
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