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روسيا تعلن السيطرة على بلدة قرب باخموت في شرق أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-11-2023 | 07:20
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