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دولة الإمارات تعرب عن أملها في أن تؤدي الهدنة في غزة لوقف دائم لإطلاق النار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-11-2023 | 07:32
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