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فرنسا: يجب طرح فكرة عقوبات أوروبية تستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين (الشرق)

Lebanon 24
29-11-2023 | 09:11
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