Advertisement

أخبار عاجلة

"سي ان ان" عن مصادر مطلعة: واشنطن تطلب من الوسطاء القطريين الضغط على "حماس" بشأن وصول الصليب الأحمر إلى المحتجزين المتبقين

Lebanon 24
29-11-2023 | 09:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: حماس تسلّم الدفعة الثالثة من المحتجزين لــ"الصليب الأحمر الدولي" حاليًّا
lebanon 24
29/11/2023 19:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: بدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين من "حماس"
lebanon 24
29/11/2023 19:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر على خطّ الوساطة.. يتواصل مع "حماس" و"إسرائيل" بشأن الرهائن
lebanon 24
29/11/2023 19:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: "حماس" تبدأ بتسليم الأسرى إلى الصليب الأحمر
lebanon 24
29/11/2023 19:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2023-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:18 | 2023-11-29
12:15 | 2023-11-29
12:12 | 2023-11-29
12:07 | 2023-11-29
12:03 | 2023-11-29
11:58 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24