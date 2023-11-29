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هيئة البث الإسرائيلية: شركة زيم الإسرائيلية ستحول مسارها عن قناة السويس بسبب الوضع في بحر العرب والبحر الأحمر (الجزيرة)

Lebanon 24
29-11-2023 | 09:34
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