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غوتيريش: استخدام الأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة في غزة أثر بشكل كبير على المدنيين (الجزيرة)

Lebanon 24
29-11-2023 | 09:46
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