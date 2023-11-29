19
o
بيروت
18
o
طرابلس
27
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الدولة الإماراتي: ندين بأشد العبارات سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين ونرفض التهجير القسري
Lebanon 24
29-11-2023
|
11:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي: "جرائم" حماس ضد المدنيين لا تبرر سياسة العقاب الجماعي تجاه غزة (الشرق)
Lebanon 24
وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي: "جرائم" حماس ضد المدنيين لا تبرر سياسة العقاب الجماعي تجاه غزة (الشرق)
29/11/2023 19:31:27
29/11/2023 19:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
العاهل المغربي يؤكد رفض سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد بغزة
Lebanon 24
العاهل المغربي يؤكد رفض سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد بغزة
29/11/2023 19:31:27
29/11/2023 19:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية: وزيرا خارجية إيران ومصر شددا على معارضتهما الصارمة لسياسة التهجير القسري لسكان قطاع غزة
Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية: وزيرا خارجية إيران ومصر شددا على معارضتهما الصارمة لسياسة التهجير القسري لسكان قطاع غزة
29/11/2023 19:31:27
29/11/2023 19:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية القطري خلال استقباله نظيره البريطاني: قتل المدنيين الأبرياء وسياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الخارجية القطري خلال استقباله نظيره البريطاني: قتل المدنيين الأبرياء وسياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول (الجزيرة)
29/11/2023 19:31:27
29/11/2023 19:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
16:47 | 2023-11-28
28/11/2023 04:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جوابها أثار جدلاً كبيراً.. إليكم ما قالته مذيعة "اللوتو" السابقة بشأن تمضيّة ليلة مع أحد الأشخاص مقابل المال
Lebanon 24
جوابها أثار جدلاً كبيراً.. إليكم ما قالته مذيعة "اللوتو" السابقة بشأن تمضيّة ليلة مع أحد الأشخاص مقابل المال
13:00 | 2023-11-28
28/11/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
13:29 | 2023-11-28
28/11/2023 01:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
15:19 | 2023-11-28
28/11/2023 03:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إشتباك مسلّح وإنتشار كثيف للجيش
Lebanon 24
بالفيديو... إشتباك مسلّح وإنتشار كثيف للجيش
16:22 | 2023-11-28
28/11/2023 04:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:18 | 2023-11-29
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: لا رد لدى أعضاء مجلس الأمن بشأن تدمير المباني وقتل آلاف الأطفال في غزة
12:15 | 2023-11-29
"الجهاد" تعلن تسليم عدد من المحتجزين لديها من المدنيين الإسرائيليين بإطار صفقة التبادل (الحدث)
12:12 | 2023-11-29
مستشار الأمن القومي الأميركي يبحث مع الصليب الأحمر توسيع تدفق المساعدات لغزة (الحدث)
12:07 | 2023-11-29
المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: فرنسا تدين العنف المرتكب في الضفة الغربية من قبل المستوطنين (الجزيرة)
12:03 | 2023-11-29
رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنواصل القتال بعد انتهاء الهدنة
11:58 | 2023-11-29
منظمة الصحة العالمية: تعقد الكشف عن أمراض معدية بغزة لصعوبة إرسال عينات إلى إسرائيل أو الضفة الغربية لفحصها (الجزيرة)
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
29/11/2023 19:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
29/11/2023 19:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
29/11/2023 19:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24