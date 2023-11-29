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جعجع عقب لقائه لودريان: "حزب الله" يريد رئيساً له ونحن نريد رئيساً للبنان ومن يعطل الجلسات هو محور الممانعة والمشكلة ليست عند الموارنة لأننا سبق واتفقنا على اسم جهاد أزعور

Lebanon 24
29-11-2023 | 11:16
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