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الجيش الإسرائيلي: رئيس هيئة الأركان صدق على خطط عسكرية لمواصلة المناورة البرية في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
29-11-2023 | 11:56
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