Advertisement

أخبار عاجلة

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: لا رد لدى أعضاء مجلس الأمن بشأن تدمير المباني وقتل آلاف الأطفال في غزة

Lebanon 24
29-11-2023 | 12:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوب الروسي بمجلس الأمن: إسرائيل تتجاهل رأي الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمم المتحدة في ما يخص إنهاء العنف
lebanon 24
29/11/2023 21:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء بينما تلقي وفود مجلس الأمن خطابات بليغة
lebanon 24
29/11/2023 21:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة: خلافات في مجلس الأمن الدولي بشأن الهدن الإنسانية في غزة
lebanon 24
29/11/2023 21:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية هو أول قرار يصادق عليه المجلس لصالح القضية الفلسطينية منذ 7 سنوات
lebanon 24
29/11/2023 21:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2023-11-29
13:47 | 2023-11-29
13:42 | 2023-11-29
13:40 | 2023-11-29
13:12 | 2023-11-29
13:06 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24