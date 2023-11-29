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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأردني: استجابة إسرائيل لقرار الاعتراف بفلسطين يعني قبولها بالسلام (الحدث)
Lebanon 24
29-11-2023
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12:51
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