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وزير الخارجية الأميركي: سأناقش في إسرائيل إمكانية تمديد وقف إطلاق النار الموقت في غزة

Lebanon 24
29-11-2023 | 13:42
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