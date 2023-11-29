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قائد الأسطول الخامس الأميركي: سلوك إيران غير الآمن وغير المهني وغير المسؤول يهدد حياة الأميركيين ويجب أن يتوقف

Lebanon 24
29-11-2023 | 14:28
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