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"بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين: الرئيس بايدن لن يفرض قريباً أي قيود على مساعدات عسكرية أميركية لإسرائيل
Lebanon 24
29-11-2023
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15:00
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