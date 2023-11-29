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"واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي رفيع: إسرائيل لا تستطيع أن تفعل في جنوب قطاع غزة ما فعلته في شماله

Lebanon 24
29-11-2023 | 15:58
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