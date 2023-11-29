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الصليب الأحمر: المحتجزون المطلق سراحهم هم 10 إسرائيليين و 4 يحملون الجنسية التايلاندية

Lebanon 24
29-11-2023 | 17:34
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