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وزير الخارجية الصيني: استئناف القتال في قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة في المنطقة

Lebanon 24
29-11-2023 | 17:55
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