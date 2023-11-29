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لافروف يصل إلى عاصمة مقدونيا الشمالية للمشاركة في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

Lebanon 24
29-11-2023 | 17:57
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