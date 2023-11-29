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قيادي في حماس: المناقشات حول تمديد الهدنة الإنسانية في غزة مستمرة في قطر
Lebanon 24
29-11-2023
|
18:37
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