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انفجارات متتالية بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع في مخيم طولكرم

Lebanon 24
29-11-2023 | 19:03
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