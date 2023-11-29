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إعلام إسرائيلي عن مسؤولين كبار: إن لم تقدم حماس قائمة جديدة بحلول 7 صباحا سيستأنف القتال

Lebanon 24
29-11-2023 | 23:06
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