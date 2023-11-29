Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: التهدئة في قطاع غزة ستستمر في ظل جهود الوسطاء لإطلاق سراح المحتجزين

Lebanon 24
29-11-2023 | 23:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تظاهرة ضخمة في تل أبيب للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتكثيف الجهود للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/11/2023 08:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: استمرار القصف الإسرائيلي يعقد الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى (الجزيرة)
lebanon 24
30/11/2023 08:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى تحقيق أهدافها
lebanon 24
30/11/2023 08:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أمامنا أسابيع طويلة من القتال ومصر تلعب دورا رئيسيا في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين من غزة
lebanon 24
30/11/2023 08:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:24 | 2023-11-30
01:15 | 2023-11-30
00:49 | 2023-11-30
00:44 | 2023-11-30
00:34 | 2023-11-30
00:21 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24