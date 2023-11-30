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الخارجية القطرية: استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
30-11-2023 | 00:08
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