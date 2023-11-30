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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفاينانشال تايمز: نحث القوى العالمية على استئناف المحادثات مع إيران (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
30-11-2023 | 00:21
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