Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: قتيلة و8 مصابين إسرائيليين بهجوم نفذه 3 فلسطينيين تمت تصفيتهم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس (الجزيرة)

Lebanon 24
30-11-2023 | 01:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة يديعوت أحرونوت: الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم في صفقة الرهائن وصلوا إلى سجن عوفر بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
30/11/2023 11:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين اثنين عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل (الجزيرة)
lebanon 24
30/11/2023 11:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن "يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي قصف مواقع مراقبة لحزب الله في منطقة التسلل بالقطاع الغربي جنوبي لبنان
lebanon 24
30/11/2023 11:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن شركة زودياك المملوكة لإسرائيليين: سفينتنا المختطفة قبالة اليمن تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك
lebanon 24
30/11/2023 11:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:46 | 2023-11-30
04:40 | 2023-11-30
04:39 | 2023-11-30
04:34 | 2023-11-30
04:24 | 2023-11-30
04:08 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24