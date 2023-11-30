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وزير الأمن القومي الإسرائيلي: حادث القدس اليوم يوضح أهمية توزيع الأسلحة على الجنود الاحتياط والمدنيين الإسرائيليين (الجزيرة)

Lebanon 24
30-11-2023 | 02:16
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