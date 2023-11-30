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الدفاع الإسرائيلية: إصابة 2005 من الجنود وقوات الأمن منذ 7 تشرين الأول (العربية)

Lebanon 24
30-11-2023 | 03:17
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