22
o
بيروت
22
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نتنياهو: الحكومة ستواصل توزيع السلاح على المواطنين
Lebanon 24
30-11-2023
|
03:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة كل المختطفين
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة كل المختطفين
30/11/2023 11:49:31
30/11/2023 11:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت: كان يجب أن يتنحى نتنياهو قبل 7 تشرين الاول وكل يوم إضافي له سيسبب ضررا أكبر (الجزيرة)
Lebanon 24
رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت: كان يجب أن يتنحى نتنياهو قبل 7 تشرين الاول وكل يوم إضافي له سيسبب ضررا أكبر (الجزيرة)
30/11/2023 11:49:31
30/11/2023 11:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو ردا على رئيس الوزراء الكندي: إسرائيل تفتح المعابر الإنسانية وحماس تمنع المدنيين من الخروج تحت تهديد السلاح (الجزيرة)
Lebanon 24
نتنياهو ردا على رئيس الوزراء الكندي: إسرائيل تفتح المعابر الإنسانية وحماس تمنع المدنيين من الخروج تحت تهديد السلاح (الجزيرة)
30/11/2023 11:49:31
30/11/2023 11:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يوقف الوزير عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يوقف الوزير عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر
30/11/2023 11:49:31
30/11/2023 11:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دوي إنفجار قوي يهزّ البقاع.. ماذا قيلَ بشأنه؟
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ البقاع.. ماذا قيلَ بشأنه؟
12:08 | 2023-11-29
29/11/2023 12:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء الغضب تفاعلت لدى أهل بيروت
Lebanon 24
أجواء الغضب تفاعلت لدى أهل بيروت
17:00 | 2023-11-29
29/11/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن السفر في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن السفر في لبنان.. ما هي؟
15:02 | 2023-11-29
29/11/2023 03:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند الطريق المؤدية إلى المطار؟ شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
ماذا يجري عند الطريق المؤدية إلى المطار؟ شاهدوا الفيديو!
12:38 | 2023-11-29
29/11/2023 12:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوضع خطير".. هكذا تحدّث إسرائيليون عن نصرالله و "حزب الله"!
Lebanon 24
"الوضع خطير".. هكذا تحدّث إسرائيليون عن نصرالله و "حزب الله"!
06:21 | 2023-11-29
29/11/2023 06:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:46 | 2023-11-30
وزير الخارجية الإسرائيلي: أبلغت بلينكن استعدادنا لمواصلة القتال حتى القضاء على حماس بغزة وعودة كل المختطفين (الجزيرة)
04:40 | 2023-11-30
بدء جلسة لجنة المال والموازنة
04:39 | 2023-11-30
وزير الخارجية الإيراني: على مجلس الأمن الدولي ضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة ومنع تهجير الفلسطينيين كأولوية (الجزيرة)
04:34 | 2023-11-30
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي يطلق قذيفة مدفعية على المنطقة الواقعة بين أطراف عيتا الشعب ورامية
04:24 | 2023-11-30
الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا نجحت في اعتراض تهديد جوي اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل
04:08 | 2023-11-30
وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى ميرنا الشالوحي للقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
30/11/2023 11:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
30/11/2023 11:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
30/11/2023 11:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24