Advertisement

أخبار عاجلة

سماع أصوات قوية في المناطق الحدودية تبين أنها دوي صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية (الوكالة الوطنية للاعلام)

Lebanon 24
30-11-2023 | 04:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل طلبت من أميركا قنابل ذكية وصواريخ اعتراضية إضافية للقبة الحديدية (سي إن إن)
lebanon 24
30/11/2023 14:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة سير مقبولة على طول الخط الساحلي الممتد حتى الناقورة (الوكالة الوطنية للاعلام)
lebanon 24
30/11/2023 14:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اصوات الانفجارات القوية التي سمعت في حولا ناجمة عن انفجار صواريخ اعتراضية في سماء البلدة
lebanon 24
30/11/2023 14:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف اسرائيلي على محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وتحليق استطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط (الوكالة الوطنية للاعلام)
lebanon 24
30/11/2023 14:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:44 | 2023-11-30
07:33 | 2023-11-30
07:24 | 2023-11-30
07:17 | 2023-11-30
07:03 | 2023-11-30
06:53 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24