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الجيش الإسرائيلي يُعلن عن مقتل مهاجم وإصابة شخصين في عملية دهس في منطقة الأغوار في الضفة الغربية

Lebanon 24
30-11-2023 | 06:27
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