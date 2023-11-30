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حماس: نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر منفذي عملية القدس الفدائية وندعو إلى تصعيد المقاومة

Lebanon 24
30-11-2023 | 06:52
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