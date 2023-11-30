Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر في حماس يقول إنّ الحركة ستُفرج عن 10 محتجزين إسرائيليين بينهم 2 يحملان الجنسية الروسية (العربية)

Lebanon 24
30-11-2023 | 06:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب عن مصدر في حماس: بدء تسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين (العربية)
lebanon 24
30/11/2023 17:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين بقصف جباليا بينهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية (العربية)
lebanon 24
30/11/2023 17:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث الحكومة الإسرائيلية: ملتزمون بإعادة كل المحتجزين لدى حماس (العربية)
lebanon 24
30/11/2023 17:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: بدء تسليم 10 محتجزين لدى حماس إلى الصليب الأحمر (العربية)
lebanon 24
30/11/2023 17:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:24 | 2023-11-30
10:23 | 2023-11-30
10:14 | 2023-11-30
10:13 | 2023-11-30
09:55 | 2023-11-30
09:49 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24