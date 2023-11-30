Advertisement

أخبار عاجلة

قمة المناخ في دبي تُقرّ اتفاقا بشأن الترتيبات الخاصة بصندوق الكوارث المناخية (الشرق)

Lebanon 24
30-11-2023 | 07:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مساعي الوسطاء مستمرة بشأن تمديد الهدنة في قطاع غزة (الشرق)
lebanon 24
30/11/2023 17:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسبانيا: مستعدون للتوقيع على اتفاق مع بريطانيا بشأن جبل طارق يوم الأربعاء (الشرق)
lebanon 24
30/11/2023 17:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط والغاز سيقل 45% بحلول 2050 إذا أوفت الدول بكامل تعهداتها في مجال الطاقة والمناخ (الشرق)
lebanon 24
30/11/2023 17:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: أعتقد أن اتفاقاً بشأن إطلاق سراح الأسرى بات قريباً
lebanon 24
30/11/2023 17:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:26 | 2023-11-30
10:24 | 2023-11-30
10:23 | 2023-11-30
10:14 | 2023-11-30
10:13 | 2023-11-30
09:55 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24