Advertisement

أخبار عاجلة

الإمارات ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوارث المناخ

Lebanon 24
30-11-2023 | 07:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قمة المناخ في دبي تُقرّ اتفاقا بشأن الترتيبات الخاصة بصندوق الكوارث المناخية (الشرق)
lebanon 24
30/11/2023 17:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أزمات المناخ... 27 مليون طفل عانوا من الجوع العام الماضي
lebanon 24
30/11/2023 17:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
انسحاب كبرى الشركات العالمية من قائمة المعلنين على إكس.. وخسائر تُقدّر بـ75 مليون دولار
lebanon 24
30/11/2023 17:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تغريم فرنسا 11 مليون دولار بسبب ما يحدث في باريس وليون!
lebanon 24
30/11/2023 17:27:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:26 | 2023-11-30
10:24 | 2023-11-30
10:23 | 2023-11-30
10:14 | 2023-11-30
10:13 | 2023-11-30
09:55 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24