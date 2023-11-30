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وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن أكّد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة إذا استُؤنف القتال

Lebanon 24
30-11-2023 | 08:01
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