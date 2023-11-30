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البنتاغون: الهجمات ضدنا ارتفعت 25 بالمئة؜ الأسبوعين الماضين ومجموعها منذ 17 تشرين الاول هو 75 في سوريا والعراق

Lebanon 24
30-11-2023 | 08:09
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