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"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أحبط عملية تهريب ضخمة للأسلحة عبر الحدود الأردنية

Lebanon 24
30-11-2023 | 08:17
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