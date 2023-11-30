"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط عند محيط بركة ريشا عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية مقابل بلدة مروحين الجنوبية بالأسلحة المتوسطة

Lebanon 24