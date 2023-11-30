وزارة الخارجية الإسرائيلية تستدعي مجددَا السفير الإسباني احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني الأخيرة وتستدعي سفيرها في مدريد للتشاور (سكاي نيوز)

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