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وزارة الخارجية الإسرائيلية تستدعي مجددَا السفير الإسباني احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني الأخيرة وتستدعي سفيرها في مدريد للتشاور (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-11-2023 | 08:58
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