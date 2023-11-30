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البحرين تعلن استراتيجية طاقة وطنية تهدف لخفض الانبعاثات بمقدار 30% بحلول عام 2035

Lebanon 24
30-11-2023 | 09:05
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