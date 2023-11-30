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رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 28": نركز بشكل كبير على تحقيق أهدافنا وتقديم أكبر عدد من النتائج الطموحة

Lebanon 24
30-11-2023 | 09:55
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