Advertisement

أخبار عاجلة

حركة حماس: الدفعة السابعة من الأسرى تضم أسماء 8 أسيرات كلهن من مناطق داخل الخط الأخضر

Lebanon 24
30-11-2023 | 10:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة حماس: الدفعة السابعة من الأسرى تضم أسماء 8 أسيرات كلهن من مناطق داخل الخط الأخضر
lebanon 24
30/11/2023 19:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بينهم 8 أسيرات.. إعلان قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالدفعة السابعة
lebanon 24
30/11/2023 19:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الألمانية تحظر أنشطة حركة حماس وشبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى" على أراضيها
lebanon 24
30/11/2023 19:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: سيتم الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة اليوم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل
lebanon 24
30/11/2023 19:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:33 | 2023-11-30
12:29 | 2023-11-30
12:26 | 2023-11-30
12:05 | 2023-11-30
11:29 | 2023-11-30
11:22 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24