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مسؤول إسرائيلي: إطلاق المحتجزين على دفعات سببه إطلاق سراحهم في أماكن وأوقات مختلفة (سي إن إن)

Lebanon 24
30-11-2023 | 11:15
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