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تسليم 6 إسرائيليين محتجزين في الساعات القادمة إضافة لجثامين 3 إسرائيليين (الحدث)

Lebanon 24
30-11-2023 | 11:22
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"سكاي نيوز" نقلا عن مصادر مصرية: العمل جارٍ على تسليم 6 محتجزين إسرائيليين خلال الساعات القادمة بالإضافة إلى 3 جثامين
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