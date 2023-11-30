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المتحدث باسم غوتيريش: لم يطرأ تحسن في حصول سكان شمال قطاع غزة على المياه رغم الهدنة بسبب الأضرار وتعطل المرافق (الجزيرة)

Lebanon 24
30-11-2023 | 12:26
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