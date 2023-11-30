Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: عملية اعتراض فوق مستوطنة "نتيفوت" ويجري التحقيق في الحادث

Lebanon 24
30-11-2023 | 12:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" نقلاً عن القناة 13 الإسرائيلية: اعتراض عدد من الصواريخ في إصبع الجليل والحرمون ولا تقارير عن سقوط صواريخ أو إصابات
lebanon 24
30/11/2023 22:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة "14" الإسرائيلية: اشتباك مسلّح في الشوارع في مستوطنة "ياتيد" في غلاف غزة مع مسلحين فلسطينيين (الميادين)
lebanon 24
30/11/2023 22:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 12 الإسرائيلية": جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو تُستأنف الأسبوع المقبل
lebanon 24
30/11/2023 22:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن نتنياهو: أي خبر عن صفقة رهائن تؤدي إلى نهاية الحرب هو "خبر كاذب" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/11/2023 22:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:35 | 2023-11-30
14:06 | 2023-11-30
13:24 | 2023-11-30
13:07 | 2023-11-30
12:58 | 2023-11-30
12:29 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24